Такого ніколи не було: чому всі хочуть битися з Ломаченком

Молоді боксери кидають виклик колишньому чемпіонові світу

Віцепрезидент промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті вважає, що Василя Ломаченка більше ніхто не боїться. Молоді боксери переконані, що найкращі роки українця вже позаду. Свій наступний бій Ломаченко проведе 29 жовтня. Дивіться онлайн поєдинку Ломаченко — Ортіс.

"Багато молодих бійців дивляться на Ломаченка і хочуть битися з ним зараз, чого ніколи раніше не було. Всі ці хлопці розуміють, що в нього гучне ім’я, але вони вже бачать старшого бійця, який регресує. Ми не могли почути щось подібне два роки тому", — цитує Моретті fightnews.info.

Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.

Раніше ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.