Він же танк! Якого боксера боїться Усик

Український чемпіон відмовляється битися з Джойсом

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відмовився цього року проводити бій з Тайсоном Ф’юрі.

Проте є ще один боксер, з яким Усик не горить бажанням виходити у ринг. Це Джо Джойс.

"Ні, я не хочу з ним битися. Він же як танк! Ви бачили, як він б’ється?" — заявив Усик.

Зазначимо, що з непереможним на профі-рингу Джо Джойсом Усик вже бився – у напівпрофесійній лізі WSB українець здолав британця у Лондоні у 2013 році одноголосним рішенням суддів.

Джо Джойс – срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. На професійному рингу провів 15 поєдинків та всі виграв. У вересні цього року Джойс переміг колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Нагадаємо, що нещодавно журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.