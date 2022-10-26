Он же танк! Какого боксера боится Усик

Украинский чемпион отказывается драться с Джойсом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отказался в этом году проводить бой с Тайсоном Фьюри.

Однако есть еще один боксер, с которым Усик не горит желанием выходить в ринг. Это Джо Джойс.

"Нет, я не хочу с ним драться. Он же как танк! Вы видели, как он дерется?" — заявил Усик.

Отметим, что с непобедимым на профи-ринге Джо Джойсом Усик уже дрался – в полупрофессиональной лиге WSB украинец одолел британца в Лондоне в 2013 году единогласным решением судей.

Джо Джойс — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. На профессиональном ринге провел 15 поединков и все выиграл. В сентябре этого года Джойс победил бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера и стал временным чемпион мира по версии WBO.

Напомним, что недавно журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.