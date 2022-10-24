Усик сам отказался драться с Фьюри — неожиданное заявление промоутера

Бой за звание абсолютного чемпиона планируют организовать в следующем году

Известный промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Тайсоном Фьюри, рассказал, что Александр Усик отказался драться с британцем в этом году. Поэтому Фьюри подписал контракт на бой с Дереком Чисорой.

"Мы пытались устроить бой между Фьюри и Усиком раньше. Вот к чему мы стремились. Александр отказался боксировать с Тайсоном в этом году. Но это большой бой, который мы все еще хотим увидеть", — цитирует Уоррена Спорт24.

Бой между Фьюри и Усиком будет за звание абсолютного чемпиона мира. Александр владеет поясами WBO, WBA, IBF, у Тайсона - WBC. Однако если боксеры не договорятся между собой, то украинцу придется проводить обязательную защиту чемпионских поясов.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области после российской оккупации.