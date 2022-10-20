Официально: Тайсон Фьюри не подерется с Усиком

Цыганский король подписал контракт на следующий бой

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поставил точку в вопросе с кем он проведет следующий бой. Ранее команда Фьюри обещала поджарить Усика. Но в этом году британец не будет драться с украинцем.

Следующий поединок Тайсон Фьюри проведет с Дереком Чисорой 3 декабря. Об этом Цыганский король написал в Instagram. Бой состоится в Лондоне. Это будет их третья встреча.

Впервые боксеры дрались в июле 2011 года. Тогда Фьюри победил единогласным решением, а Чисора потерпел первое поражение в карьере.

Реванш состоялся в ноябре 2014 года. Тогда Цыганский король победил досрочно.

Дереку Чисоре — 38 лет. Он провел 45 поединков — 33 победы и 12 поражений. Тайсону Фьюри — 34 года. Он провел 33 поединка — 32 победы и 1 ничья.

Кстати, недавно Зеленский сделал Усика послом. Боксер будет отвечать за восстановление Киевской области, разрушенной оккупантами.

Ранее мы писали, что журнал The Ring сделал для Усика именной пояс. Украинец завоевал его после победы над Энтони Джошуа.