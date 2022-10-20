Офіційно: Тайсон Ф’юрі не поб’ється з Усиком

Циганський король підписав контракт на наступний бій

Чемпіон WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі поставив крапку у питанні з ким він проведе наступний бій. Раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика. Але цього року британець не битиметься з українцем.

Наступний поєдинок Тайсон Ф’юрі проведе із Дереком Чісорою 3 грудня. Про це Циганський король написав у Instagram. Бій відбудеться у Лондоні. Це буде їхня третя зустріч.

Вперше боксери билися у липні 2011 року. Тоді Ф’юрі переміг одноголосним рішенням, а Чісора зазнав першої поразки в кар’єрі.

Реванш відбувся у листопаді 2014 року. Тоді Циганський король переміг достроково.

Дереку Чісорі – 38 років. Він провів 45 поєдинків — 33 перемоги та 12 поразок. Тайсону Фьюрі — 34 роки. Він провів 33 поєдинки — 32 перемоги та 1 нічия.

До речі, нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Боксер відповідатиме за відновлення Київщини, зруйнованої окупантами.

Раніше ми писали, що журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс. Українець завоював його після перемоги над Ентоні Джошуа.