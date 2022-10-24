Усик сам відмовився битися з Ф’юрі — несподівана заява промоутера

Бій за звання абсолютного чемпіона планують організувати наступного року

Відомий промоутер Френк Уоррен, який працює з Тайсоном Ф’юрі, розповів, що Олександр Усик відмовився битися з британцем цього року. Тому Ф’юрі підписав контракт на бій із Дереком Чісорою.

"Ми намагалися влаштувати бій між Ф’юрі та Усиком раніше. Ось чого ми прагнули. Олександр відмовився боксувати з Тайсоном цього року. Але це великий бій, який ми все ще хочемо побачити", — цитує Уоррена Спорт24.

Бій між Ф’юрі та Усиком буде за звання абсолютного чемпіона світу. Олександр володіє поясами WBO, WBA, IBF, у Тайсона – WBC. Однак, якщо боксери не домовляться між собою, то українцю доведеться проводити обов’язковий захист чемпіонських поясів.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини після російської окупації.