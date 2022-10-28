Ломаченко в образі патріарха кирила: боксеру оригінально побажали удачі
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Іван Редкач натякнув на відношення Ломаченка до московського патріархату
Відомий український боксер Іван Редкач потролив Василя Ломаченка напередодні його бою. 29 жовтня українець зустрінеться із Джемейном Ортісом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.
Редкач натякнув на позицію Ломаченка щодо УПЦ (МП), представників яких спортсмен охоче піарить на свою багатомільйонну аудиторію. Іван опублікував фото, на якому зображено патріарха кирила, але з обличчям Василя Ломаченка.
"Удачі мій друг", — написав Редкач, відзначивши в публікації Ломаченка.
Раніше повідомлялося, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".
Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.
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Ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.