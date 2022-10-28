Ломаченко в образі патріарха кирила: боксеру оригінально побажали удачі

Іван Редкач натякнув на відношення Ломаченка до московського патріархату

Відомий український боксер Іван Редкач потролив Василя Ломаченка напередодні його бою. 29 жовтня українець зустрінеться із Джемейном Ортісом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.

Редкач натякнув на позицію Ломаченка щодо УПЦ (МП), представників яких спортсмен охоче піарить на свою багатомільйонну аудиторію. Іван опублікував фото, на якому зображено патріарха кирила, але з обличчям Василя Ломаченка.

"Удачі мій друг", — написав Редкач, відзначивши в публікації Ломаченка.

Раніше повідомлялося, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".

Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.

Ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.