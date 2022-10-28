Ломаченко в образе патриарха кирилла: боксеру оригинально пожелали удачи
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Иван Редкач намекнул на отношения Ломаченко к московскому патриархату
Известный украинский боксер Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко накануне его боя. 29 октября украинец встретится с Джемейном Ортисом. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Ортис.
Редкач намекнул на позицию Ломаченко на счет УПЦ (МП), представителей которых спортсмен охотно пиарит на свою многомиллионную аудиторию. Иван опубликовал фото, на котором изображен патриарх кирилл, но с лицом Василия Ломаченко
"Удачи мой друг", — написал Редкач, отметив в публикации Ломаченко.
Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".
Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.
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Мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.