Ломаченко в образе патриарха кирилла: боксеру оригинально пожелали удачи

Иван Редкач намекнул на отношения Ломаченко к московскому патриархату

Известный украинский боксер Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко накануне его боя. 29 октября украинец встретится с Джемейном Ортисом. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Ортис.

Редкач намекнул на позицию Ломаченко на счет УПЦ (МП), представителей которых спортсмен охотно пиарит на свою многомиллионную аудиторию. Иван опубликовал фото, на котором изображен патриарх кирилл, но с лицом Василия Ломаченко

"Удачи мой друг", — написал Редкач, отметив в публикации Ломаченко.

Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".

Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.

Мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.