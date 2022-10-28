Ортіс побоявся подивитися в очі Ломаченку: що сталося на дуелі поглядів (відео)
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Боксери зустрілися один з одним напередодні поєдинку
У Нью-Йорку 29 жовтня Василь Ломаченко проведе бій із Джемейном Ортісом. Поєдинок буде рейтинговим, але його переможець зможе наступного року претендувати на зустріч із чемпіоном світу Девіном Хейні. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.
А напередодні відбулася традиційна для таких заходів зустріч боксерів. Після спілкування із пресою пройшла битва поглядів.
Слід зазначити, що Ортіс побоявся відкрито дивитись у вічі Ломаченка, тож прийшов на дуель в окулярах.
Раніше повідомлялося, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".
Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.
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Ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.