Ортис побоялся посмотреть в глаза Ломаченко: что произошло на дуэли взглядов (видео)

Боксеры встретились друг с другом накануне поединка

В Нью-Йорке 29 октябре Василий Ломаченко проведет бой с Джемейном Ортисом. Поединок будет рейтинговым, но его победитель сможет в следующем году претендовать на встречу с чемпионом мира Девином Хэйни. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

А накануне состоялась традиционная для таких мероприятий встреча боксеров. После общения с прессой прошла битва взглядов.

Нужно отметить, что Ортис побоялся открыто смотреть в глаза Ломаченко, поэтому пришел на дуэль в очках.

Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".

Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.

Мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.