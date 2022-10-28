Ломаченко перевесил Ортиса перед боем (видео)

Украинец и американец после взвешивания сошлись в последней дуэли взглядов

В пятницу, 28 октября, состоялась официальная процедура взвешивания участников шоу бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого станет поединок в легком весе (до 61,235 кг) Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя украинца с американцем.

Оба боксера без проблем прошли взвешивание, не превысив лимит весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба Top Rank.

Василий показал на весах 61,1 кг, а его соперник — 60,8 кг.

Полное видео церемонии взвешивания:

После взвешивания состоялась финальная дуэль взглядов.

Шоу бокса Ломаченко — Ортис состоится в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке (США). Поединок будет показан в Украине в прямом эфире. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом боя.

Накануне боксеры провели финальную пресс-конференцию, на которой Ломаченко отметился неоднозначными высказываниями о президенте рф владимире путине. Также украинец впервые рассказал, что делал в теробороне. А вот Ортис побоялся посмотреть в глаза Василию.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач едко потроллил Ломаченко перед боем.