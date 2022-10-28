Не скажу, что путин — такой-сякой! Ломаченко защищает россиян

Боксер почему-то уверен, что многие в рф против войны

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко 29 октября выйдет снова на ринг. В Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против Джемейна Ортиса. Следите за онлайн-трансляцией боя Ломаченко — Ортис.

Накануне вечера бокса Ломаченко пообщался с журналистами и объяснил, почему не хочет делать публичных антивоенных обращений к путину, пишет luckypunchnet.

"Очень много людей, многие звезды обращались и к русским, и к путину, и к тем людям, которые пришли к нам с войной, но, как мы видим, ничего не изменилось".

"Я не хочу быть разговаривающей головой, которая сотрясает воздух и говорит, что путин – такой, путин – сякой, а россияне – такие… Это ничего не изменит, мы все это прекрасно знаем".

"Я знаю, что в россии много людей, которые против того, что происходит. Они против того, что мы воюем друг против друга".

"И, как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны".

Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".

Мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.

Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.