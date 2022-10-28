Нужно быть бдительным, как во время боя: Ломаченко сказал, что делал в теробороне

Боксер патрулировал Белгород-Днестровский в комендантский час

Ночью 29 октября в Нью-Йорке состоится боксерский вечер, где в ринг выйдет бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Накануне поединка Ломаченко вновь заговорил о войне. Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.

Ломаченко записался в тероборону и теперь рассказал, что там делал.

"Я не был ни на передовой, ни на поле боя. Я не воевал. Нашей группе было поручено патрулировать город [Белгород-Днестровский] в комендантский час, который начинался в 22:00. Нужно было быть таким же бдительным, как во время боя", — цитирует Ломаченко VRinge.

Позднее Василию разрешили начать тренироваться четыре раза в неделю: "У меня был особый график на военном объекте. Мне дали время на тренировки, потому что понимали мою мечту".

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни.