Нужно быть бдительным, как во время боя: Ломаченко сказал, что делал в теробороне
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Боксер патрулировал Белгород-Днестровский в комендантский час
Ночью 29 октября в Нью-Йорке состоится боксерский вечер, где в ринг выйдет бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.
Накануне поединка Ломаченко вновь заговорил о войне. Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.
Ломаченко записался в тероборону и теперь рассказал, что там делал.
"Я не был ни на передовой, ни на поле боя. Я не воевал. Нашей группе было поручено патрулировать город [Белгород-Днестровский] в комендантский час, который начинался в 22:00. Нужно было быть таким же бдительным, как во время боя", — цитирует Ломаченко VRinge.
Позднее Василию разрешили начать тренироваться четыре раза в неделю: "У меня был особый график на военном объекте. Мне дали время на тренировки, потому что понимали мою мечту".
Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни.