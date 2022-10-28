Потрібно бути пильним, як під час бою: Ломаченко сказав, що робив у теробороні

Боксер патрулював Білгород-Дністровський у комендантську годину

Вночі 29 жовтня у Нью-Йорку відбудеться боксерський вечір, де у ринг вийде колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Напередодні поєдинку Ломаченко знову заговорив про війну. Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні хотів, щоб Ломаченко залишився у Румунії, але боксер на човні поплив додому.

Ломаченко записався до тероборони і тепер розповів, що там робив.

"Я не був ні на передовій, ні на полі бою. Я не воював. Нашій групі було доручено патрулювати місто [Білгород-Дністровський] у комендантську годину, яка починалася о 22:00. Потрібно було бути таким же пильним, як під час бою", — цитує Ломаченка VRinge.

Пізніше Василеві дозволили розпочати тренуватися чотири рази на тиждень: "У мене був особливий графік на військовому об’єкті. Мені дали час на тренування, бо розуміли мою мрію".

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні.