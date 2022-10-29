Ломаченко — Ортіс: букмекери змінили свій прогноз у день бою

Фахівці не бачать за рахунок чого американець може перемогти

Букмекери трохи змінили котирування на бій українця Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) із Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" проведе трансляцію шоу Ломаченко — Ортіс.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч. Аналітики трохи "додали" шансів українцю напередодні поєдинку.

Фахівці пропонують зробити ставку на успіх Ломаченка з коефіцієнтом 1,05. Водночас тріумф Ортіса та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 9,00 та 26,00 відповідно. Додамо, найімовірнішим результатом бою, на думку букмекерів, є дострокова перемога українця (коефіцієнт – 1,75). Зазначимо, у вересневому прогнозі букмекери давали Джемейну трохи більше шансів.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Ортіс

Парі-Матч: (перемога Ломаченка 1,05 — нічия 26,00 — перемога Ортіса 9,00)

Бій Ломаченко — Ортіс відбудеться в ніч проти 30-го жовтня (час київський) у Нью-Йорку. Цей поєдинок покажуть в Україні на стрімінговій платформі. Напередодні бою бійці пройшли офіційну церемонію зважування, а також взяли участь у пресконференції, де Василь відзначився дивною заявою про президента рф володимира путіна.