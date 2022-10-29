Ломаченко не зможе перемогти нокаутом: ставка Редкача

На перемозі Ломаченка за очками можна заробити зовсім мізер

Відомий український боксер Іван Редкач заявив, що поставив у букмекерській конторі ставку на перемогу Василя Ломаченка у бою проти Джемейна Ортіса. Поєдинок відбудеться у ніч із 29 на 30 жовтня у Нью-Йорку. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Редкач вважає, що бій пройде всю дистанцію і Ломаченко переможе опонента за очками.

"Вася, удачі. Я за тебе і ставку поставив на всі 12 раундів", — цитує Редкача fightnews.info. До речі, на такий результат коефіцієнт мізерний — 1,05. Тобто за поставлені 100 доларів можна виграти лише 5.

Нагадаємо, що раніше Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила.

Ми також писали, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".

А напередодні поєдинку компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.