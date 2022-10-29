Ломаченко не сможет победить нокаутом: ставка Редкача

На победе Ломаченко по очкам можно заработать совсем мизер

Известный украинский боксер Иван Редкач заявил, что поставил в букмекерской конторе ставку на победу Василия Ломаченко в бою против Джемейна Ортиса. Поединок состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Редкач считает, что бой пройдет всю дистанцию и Ломаченко победит оппонента по очкам.

"Вася, удачи. Я за тебя и ставку поставил на все 12 раундов", — цитирует Редкача fightnews.info. Кстати, на такой исход коэффициент мизерный - 1,05. То есть, за поставленные 100 долларов можно выиграть всего 5.

Напомним, что ранее Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла.

Мы также писали, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".

А накануне поединка компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.