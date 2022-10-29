Ломаченко — Ортіс: точний час бою, де дивитись в Україні

Великий бокс покажуть в прямому ефірі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) зустрінеться у рингу з непереможним Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу боксу у Нью-Йорку.

У прямому ефірі бій в Україні ексклюзивно показуватиме онлайн-сервіс megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вечір боксу на megogo розпочнеться 30 жовтня о 03:00 за київським часом. Головний поєдинок шоу розпочнеться після 05:00. Зазначимо, що в ніч на неділю Україна переходить на зимовий час. Переведення годинника відбудеться 30 жовтня о 04:00. Годинник потрібно буде перевести на одну годину назад. Додамо, що трансляція поєдинку на megogo буде здійснюватися за підпискою (вартість пробної — 29 грн).

Зазначимо, Ломаченко є фаворитом у поєдинку з Ортісом. До речі, бій українця не буде титульним, проте перемога наблизить нашого боксера до чемпіонського бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні. Додамо, напередодні бою Василь та Джемейн зробили вагу.

Раніше Ломаченко зробив неоднозначну заяву про президента рф володимира путіна.