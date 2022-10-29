Розігрівати Ломаченка буде онук Мухаммеда Алі

Ніко Уолш зустрінеться з Біллі Вагнером

Вночі 29 жовтня у Нью-Йорку відбудеться боксерський вечір, де головним буде бій колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Він зустрінеться з місцевим боксером Джемейном Ортісом. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Але ще один поєдинок цього вечора буде під пильною увагою вболівальників та експертів. Ніко Алі Уолш зустрінеться з Біллі Вагнером. Ніко — онук найкращого боксера в історії Мухаммеда Алі.

Уолш народився 2001 року. У 10 років він почав займатися боксом. Хоча мати й була проти, але дід схвалював вибір онука.

"Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа чи спорт. Мене завжди порівнюватимуть із дідом. Але я сильний, якщо вибираю той вид спорту, де прославився Мохаммед Алі", — заявив якось Ніко.

Алі з Ніко

Алі Уолш провів на професійному рингу шість поєдинків і всі виграв.

Нагадаємо, що раніше Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила.

А напередодні поєдинку компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.