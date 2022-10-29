Разогревать Ломаченко будет внук Мухаммеда Али

Нико Уолш встретится с Билли Вагнером

Ночью 29 октября в Нью-Йорке пройдет боксерский вечер, где главным будет бой бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Он встретится с местным боксером Джемейном Ортисом. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Но еще один поединок этого вечера будет под пристальным вниманием болельщиков и экспертов. Нико Али Уолш встретится с Билли Вагнером. Нико — внук лучшего боксера в истории Мухаммеда Али.

Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.

"Мне всю жизнь приходится жить с этим давлением. Не важно, была это школа или спорт. Меня всегда будут сравнивать с дедом. Но я сильный, раз выбираю тот вид спорта, где прославился Мохаммед Али", – заявил как-то Нико.

Али с Нико

Али Уолш провел на профессиональном ринге шесть поединков и все выиграл.

Напомним, что ранее Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла.

А накануне поединка компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.