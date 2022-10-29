Ломаченко - Ортис: точное время боя, где смотреть в Украине

Большой бокс покажут в Украине.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) встретится в ринге с непобедимым Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу бокса в Нью-Йорке.

В прямом эфире бой в Украине эксклюзивно покажет онлайн-сервис megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вечер бокса на megogo начнется 30 октября в 03:00 по киевскому времени. Главный поединок шоу начнется после 05:00. Отметим, в ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время. Перевод часов состоится 30 октября в 04:00. Часы нужно будет перевести на один час назад. Добавим, трансляция поединка на megogo будет осуществляться по подписке (стоимость пробной — 29 грн).

Отметим, Ломаченко является фаворитом в поединке с Ортисом. К слову, бой украинца не будет титульным, однако победа приблизит нашего боксера к чемпионскому бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни. Добавим, накануне боя Василий и Джемейн сделали вес.

Ранее Ломаченко сделал неоднозначное заявление о президенте рф владимире путине.