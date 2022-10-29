Мы даже не разговаривали: что делал Ортис в лагере Ломаченко

Соперник украинца рассказал, что помогло ему поверить в свои силы

Американский боксер Джемейн Ортис получил бой мечты. Против двукратного олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Следите за поединком Ломаченко — Ортис в нашей трансляции.

Интересно, что год назад Ортис был в лагере Ломаченко. Он помогал готовиться к поединку украинца с Ричардом Комми.

"Я спарринговал с Ломаченко и это помогло мне поверить в себя, в свои силы. Но ведь спарринг – это спарринг. Я знаю, что люди действительно не выкладываются на 100%, и я уверен, что он не показывал свой максимум. Это была работа над тем, в чем силен твой соперник.

Мы особо не общались. Возможно, чуть-чуть в конце тренировочного лагеря перекинулись словами, что-то в таком роде. Но серьезных разговоров у нас не было", — цитирует Ортиса XSport.

Мы уже писали, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".

А накануне поединка компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.