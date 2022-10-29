Ми навіть не розмовляли: що робив Ортіс у таборі Ломаченка

Суперник українця розповів, що допомогло йому повірити у свої сили.

Американський боксер Джемейн Ортіс отримав бій мрії. Проти дворазового олімпійського чемпіона та колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Слідкуйте за поєдинком Ломаченко — Ортіс у нашій трансляції.

Цікаво, що рік тому Ортіс був у таборі Ломаченка. Він допомагав готуватися до поєдинку українця із Річардом Коммі.

"Я спарингував з Ломаченком і це допомогло мені повірити в себе, у свої сили. Але ж спаринг – це спаринг. Я знаю, що люди дійсно не викладаються на 100%, і я впевнений, що він не показував свій максимум. Це була робота над тим, у чому сильний твій суперник.

Ми особливо не спілкувалися. Можливо, трохи наприкінці тренувального табору перекинулися словами, щось таке. Але серйозних розмов у нас не було", — цитує Ортіса XSport.

Ми вже писали, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".

А напередодні поєдинку компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.