Ломаченко - Ортис: букмекеры изменили свой прогноз в день боя

Специалисты не видят, за счет чего американец может победить

Букмекеры немного изменили котировки на бой украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" проведет трансляцию шоу Ломаченко — Ортис.

Об этом сообщает компания Пари-Матч. Аналитики немного "добавили" шансов украинцу накануне поединка.

Специалисты предлагают сделать ставку на успех Ломаченко с коэффициентом 1,05. В то же время триумф Ортиса и ничья менее вероятны — коэффициенты 9,00 и 26,00 соответственно. Добавим, наиболее вероятным исходом боя, по мнению букмекеров, является досрочная победа украинца (коэффициент — 1,75). Отметим, в сентябрьском прогнозе букмекеры давали Джемейну чуть больше шансов.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Ортис

Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,05 — ничья 26,00 — победа Ортиса 9,00)

Бой Ломаченко — Ортис состоится в ночь на 30-е октября (время киевское) в Нью-Йорке. Этот поединок покажут в Украине на стриминговой платформе. Накануне боя бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, а также поучаствовали в пресс-конференции, где Василий отметился странным заявлением о президенте рф владимире путине.