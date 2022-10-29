Александр Усик прилетел на бой Ломаченко и сделал патриотичное фото

Усик дружит с Ломаченко еще со времен олимпийской сборной

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик недавно получил в подарок огромную картину. Он был на конгрессе Всемирной боксерской организации. А из Пуэрто-Рико боксер отправился в Штаты, чтобы поддержать Василия Ломаченко.

Смотрите! Онлайн боя Ломаченко — Ортис

В ночь с субботы на воскресенье Василий Ломаченко проведет рейтинговый поединок в Нью-Йорке. Соперником украинца будет его бывший спарринг-партнер Джемейн Ортис.

Усик уже прилетел в Нью-Йорк и сделал патриотичное фото — на фоне двух украинских флагов.

Видео: Главные моменты боя Ломаченко — Ортис

Ранее Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.