А как его везти домой? Усику вручили огромный подарок

Украинец назван "Бойцом года" по версии WBO

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик признан "Бойцом года" Всемирной боксерской организацией. Об этом объявил глава WBO Франсиско Валкарсель. Ранее Усик получил уникальный пояс WBC.

"У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей, за свой народ. Ты "Боец года". И надеюсь, ты доволен", — цитирует Валкарселя boxingscene.com.

Наградой для Усика стала картина — его портрет.

Александру подарок понравился, но он стал переживать, как довезти такую большую картину домой. Тогда боксеру объяснили, что перед ним копия, а оригинал свернут в трубочку.

Напомним, что в 2022 году Усик защитил звание чемпиона мира по версии WBO, победив Энтони Джошуа.

Ранее мы сообщали, что журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области, пострадавшей от российской оккупации.