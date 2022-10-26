А як його везти додому? Усику вручили величезний подарунок

Українця названо "Бійцем року" за версією WBO

Чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика визнано "Бійцем року" Всесвітньою боксерською організацією. Про це оголосив голова WBO Франсіско Валкарсель. Раніше Усик отримав унікальний пояс WBC.

"У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей, за свій народ. Ти "Боєць року". І сподіваюся, ти задоволений", — цитує Валкарселя boxingscene.com.

Нагородою для Усика стала картина – його портрет.

Олександру подарунок сподобався, але він став переживати, як довезти таку велику картину додому. Тоді боксерові пояснили, що перед ним копія, а оригінал згорнуть у трубочку.

Нагадаємо, що у 2022 році Усик захистив звання чемпіона світу за версією WBO, перемігши Ентоні Джошуа.

Раніше ми повідомляли, що журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київської області, яка постраждала від російської окупації.