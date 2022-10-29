Олександр Усик прилетів на бій Ломаченка і зробив патріотичне фото

Усик товаришує з Ломаченком ще з часів олімпійської збірної

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик нещодавно отримав у подарунок величезну картину. Він був на конгресі Всесвітньої боксерської організації. А з Пуерто-Ріко боксер вирушив до Штатів, щоб підтримати Василя Ломаченка.

Дивіться! Онлайн бою Ломаченко — Ортіс

У ніч із суботи на неділю Василь Ломаченко проведе рейтинговий поєдинок у Нью-Йорку. Суперником українця буде його колишній спаринг-партнер Джемейн Ортіс.

Усик уже прилетів до Нью-Йорка і зробив патріотичне фото — на тлі двох українських прапорів.

Відео: Головні моменти бою Ломаченко — Ортіс

Раніше Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна і не всі росіяни погані.