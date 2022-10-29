Ломаченко — Ортіс: відео головних моментів бою

Українець проведе поєдинок проти свого спаринг-партнера

У ніч із суботи на неділю в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater відбудеться рейтинговий бій у легкій вазі: Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО). Слідкуйте за поєдинком у нашій онлайн-трансляції. А тут буде відео всіх ключових моментів бою.

Напередодні бою

За добу до поєдинку боксери пройшли процедуру зважування та вклалися у ліміт легкого дивізіону. Вага Ломаченка — 61,1 кг, вага Ортіса — 60,8 кг.

Також боксери провели традиційну дуель поглядів.

Нагадаємо, що окрім поєдинку Ломаченко — Ортіс, у Нью-Йорку відбудеться ще один цікавий бій. У ринг вийде онук Мухаммеда Алі.

Раніше Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила.

А напередодні поєдинку компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.