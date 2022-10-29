Ломаченко - Ортис: видео главных моментов боя

Украинец проведет поединок против своего спарринг-партнера

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоится рейтинговый бой в легком весе: Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО). Следите за поединком в нашей онлайн-трансляции. А здесь будет видео всех ключевых моментов боя.

Накануне боя

За сутки до поединка боксеры прошли процедуру взвешивания и вложились в лимит легкого дивизиона. Вес Ломаченко — 61,1 кг, вес Ортиса — 60,8 кг.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, что помимо поединка Ломаченко — Ортис, в Нью-Йорке состоится еще один интересный бой. В ринг выйдет внук Мухаммеда Али.

Ранее Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла.

А накануне поединка компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.