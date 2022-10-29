Ломаченко назвал желаемого соперника

Украинец жаждет боя с непобежденным чемпионом

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после боя с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО) хочет провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни (29-0, 15 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Ломаченко — Ортис.

Об этом украинец рассказал в комментарии для espn. По словам украинца, он пойдет на многое, чтобы получить второй шанс побиться за звание абсолютного чемпиона мира.

"Вы знаете мой ответ. Конечно. Это моя цель. Это моя мечта. Если у меня будет еще один шанс, я им воспользуюсь. Я готов сделать все, что нужно. Мне все равно на место. Совершенно. Я бы согласился на реванш. Я буду готов к любым его условиям", — заявил Ломаченко.

Лучшие моменты в карьере Девина Хэйни

Напомним, Василий в 2021 году мог воплотить свою мечту в жизнь, но сенсационно проиграл американцу Теофимо Лопесу. В ночь на 30 октября украинец возвращается на ринг, где встретится с небитым американцем Ортисом. Этот поединок покажут в Украине на стриминговой платформе. К слову, букмекеры верят в успех нашего бойца.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Ортис провели финальную дуэль взглядов.