"Щойно я засмучу українця": суперник Ломаченка навіть не розглядає варіант із програшем

Джемейн уже заглядає за спину Василеві

Американський боксер Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) впевнений, що поб’є Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) на шоу боксу в Нью-Йорку, пряма трансляція якого доступна на сайті "Телеграф".

Про це небитий раніше американець заявив у коментарі для boxingscene. Ортіс розповів, що після перемоги над Ломаченком хоче битися з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американцем Девіном Хейні. Джемейн упевнений, що знайде ключ до перемоги над непереможним чемпіоном.

"Я завжди хотів битися з Девіном Хейні. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок, і я дійсно бачу себе в поєдинку з Девіном Хейні. Пазл потроху складається. Як тільки я засмучу Ломаченка 29 жовтня, ми проведемо бій із Девіном Хейні.

Я думаю, що це буде те, що запам’ятається, і вболівальникам доведеться попросити ще один бій із Хейні. Я вважаю, що іноді можу розважити, коли захочу.

Він дуже захисний боєць, але я відчуваю, що нейтралізую це і зроблю бій більш схожим на бійку. Я не збираюся боксувати з боксером, розумієте?" — сказав Ортіс.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко також хоче битися з Хейні.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Ортіс покажуть в Україні в прямому ефірі. Раніше "Телеграф" розповідав, де подивитись супербій. До речі, Василь є беззаперечним фаворитом "дуелі".