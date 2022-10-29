"Как только я огорчу украинца": соперник Ломаченко даже не рассматривает вариант с проигрышем

Джемейн уже заглядывает за спину Василию

Американский боксер Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО) уверен, что побьет Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) на шоу бокса в Нью-Йорке, прямая-трансляция которого доступна на сайте "Телеграф".

Об этом небитый ранее американец заявил в комментарии для boxingscene. Ортис рассказал, что после победы над Ломаченко желает сразиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хэйни. Джемейн уверен, что найдет ключ к победе над непобедимым чемпионом.

"Я всегда хотел сразиться с Дэвином Хэйни. Я думаю, что это будет отличный поединок, и я действительно вижу себя в поединке с Дэвином Хэйни. Пазл понемногу складывается. Как только я огорчу Ломаченко 29 октября, мы проведем бой с Дэвином Хэйни.

Я думаю, что это будет то, что запомнится, и болельщикам придется попросить еще один бой с Хэйни. Я считаю, что иногда могу развлечь, когда захочу.

Он очень защитный боец, но я чувствую, что нейтрализую это и сделаю поединок более похожим на драку. Я не собираюсь боксировать с боксером, понимаете?" – сказал Ортис.

Ранее сообщалось, что Ломаченко также хочет сразиться с Хэйни.

Напомним, бой Ломаченко — Ортис покажут в Украине в прямом эфире. Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть супербой. К слову, Василий явялется безоговорочным фаворитом "дуэли".