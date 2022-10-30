Ломаченко на бій з Ортісом прийшов у "військовій" формі із двома шевронами (відео)

Василь повертається на ринг через рік простою

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) на бій з Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) прибув на арену Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) у костюмі, що нагадує військову форму. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Ломаченко — Ортіс.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank, пресслужба якої у Twitter опублікувала кілька відео з фінальною підготовкою українця до поєдинку. До речі, на формі Василя можна побачити відразу два шеврони. Один — із прапором України, а другий — із прапором Білгород-Дністровського, малої батьківщини боксера.

Додамо, у команді Василя був помічений український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик. За прапор України у команді Ломаченка відповідає Аліна Шатернікова, колишня чемпіонка світу з боксу, віцепрезидентка ліги професійного боксу України.

Нагадаємо, у своєму останньому бою проти Річарда Коммі Василь після перемоги з’явився на рингу не з прапором України, а із прапором Білгород-Дністровського, через що боксера розкритикували українці.