Ломаченко на бой с Ортисом пришел в "военной" форме с двумя шевронами (видео)

Василий возвращается на ринг спустя год простоя

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) на бой с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО) прибыл на арену Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в костюме, напоминающем военную форму. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Ломаченко — Ортис.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank, пресс-служба которой в Twitter опубликовала несколько видео с финальной подготовкой украинца к поединку. К слову, на форме Василия можно заметить сразу 2 шеврона. Один — с флагом Украины, а второй — со стягом Белгород-Днестровского, малой родины боксера.

Добавим, в команде Василия был замечен украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик. За флаг Украины в команде Ломаченко отвечает Алина Шатерникова, бывшая чемпионка мира по боксу, вице-президентка лиги профессионального бокса Украины.

Напомним, в своем последнем бою против Ричарда Комми Василий после победы появился на ринге не с флагом Украины, а со стягом Белгород-Днестровского, из-за чего боксера раскритиковали украинцы.