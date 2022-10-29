У Ломаченко и Ортиса общее хобби: чем увлекаются боксеры (фото)

Оба спортсмена любят порыбачить

Когда в Киеве будет раннее утро 30 октября в Нью-Йорке начнется боксерский поединок между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" будет держать вас в курсе всех событий на ринге. Смотрите онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Интересно, что год назад Джемейн Ортис был в лагере Василия Ломаченко. Он помогал украинцу готовиться к бою с Ричардом Комми.

Но боксеров объединяет не только то, что они спарринговали между собой. Еще Василий и Джемейн любят рыбалку. В соцсетях украинца больше снимков с уловом. Но есть рыбацкие фото и у Ортиса.

Вот какие снимки с рыбалки постит Ломаченко.

А вот фотографии Ортиса. Он еще и с дельфинами плавает.

Ранее мы писали, что на разогреве боя Ломаченко — Ортис выступит внук Мухаммеда Али.