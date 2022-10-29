Рус

У Ломаченка та Ортіса спільне хобі: чим захоплюються боксери (фото)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рибалки Ломаченко та Ортіс
Рибалки Ломаченко та Ортіс. Фото Колаж "Телеграфа"

Обидва спортсмени люблять порибалити

Коли в Києві буде ранок 30 жовтня у Нью-Йорку розпочнеться боксерський поєдинок між Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" триматиме вас в курсі всіх подій на рингу. Дивіться онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Цікаво, що рік тому Джемейн Ортіс був у таборі Василя Ломаченка. Він допомагав українцеві готуватися до бою з Річардом Коммі.

Але боксерів поєднує не тільки те, що вони спарингували між собою. Ще Василь та Джемейн люблять риболовлю. У соцмережах українця більше знімків із уловом. Але є рибальські фото і у Ортіса.

Ось які знімки з риболовлі постить Ломаченко.

А ось фотографії Ортіса. Він ще й із дельфінами плаває.

Раніше ми писали, що на розігріві бою Ломаченко — Ортіс виступить онук Мухаммеда Алі.

Теги:
#Бокс #Риболовля #Василь Ломаченко #Василь Ломаченко бій #Василь Ломаченко новини