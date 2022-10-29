У Ломаченка та Ортіса спільне хобі: чим захоплюються боксери (фото)

Обидва спортсмени люблять порибалити

Коли в Києві буде ранок 30 жовтня у Нью-Йорку розпочнеться боксерський поєдинок між Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО). "Телеграф" триматиме вас в курсі всіх подій на рингу. Дивіться онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Цікаво, що рік тому Джемейн Ортіс був у таборі Василя Ломаченка. Він допомагав українцеві готуватися до бою з Річардом Коммі.

Але боксерів поєднує не тільки те, що вони спарингували між собою. Ще Василь та Джемейн люблять риболовлю. У соцмережах українця більше знімків із уловом. Але є рибальські фото і у Ортіса.

Ось які знімки з риболовлі постить Ломаченко.

А ось фотографії Ортіса. Він ще й із дельфінами плаває.

Раніше ми писали, що на розігріві бою Ломаченко — Ортіс виступить онук Мухаммеда Алі.