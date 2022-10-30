Ломаченко с трудом победил Ортиса: у украинца огромный синяк

Украинец провел тяжелый поединок

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал рейтинговый супербой в легком весе (до 61,235 кг) Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО).

34-летний Ломаченко победил 26-летнего Ортиса судейским решением. Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Американец не выглядел мальчиком для битья, несмотря на котировки букмекеров. Уже в первом раунде Ортис нанес серьезный урон Ломаченко в виде синяка под глазом. Василий традиционно использовал свою скорость ног, а вот Джемейн мог похвастаться блестящей работой в клинче и отличными джебами. В чемпионских раундах украинец выглядел предпочтительнее. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинцу — 115-113 — 116-112 — 117-111.

Добавим, что на арену Василий прибыл в "военной" форме с двумя шевронами. Кроме того, Ломаченко не забыл и про флаг Украины. В декабре 2021 года украинец по не объяснимым причинам появился на ринге без национального флага. Это случилось после победы Василия над представителем Ганы Ричардом Комми.

Ранее сообщалось, что Василий хотел провести свой следующий бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хэйни. Это же желания изъявлял и Ортис.