Из-за обстрела в Киеве отменили футбол

Поединок "Александрия" — "Металлист 1925" не состоится 10 октября

Поединок 6-го тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925" отменен. Причина — массовые обстрелы территории Украины.

Игра должна была пройти 10 октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", начать планировали в 15:00. Однако по решению Киевской областной военной администрации матч "Александрия" — "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, сообщает сайт УПЛ.

Смотрите видео с места взрыва в Киеве:

Напомним, что главный тренер "Руха" белорус Леонид Кучук назвал уродами россиян, которые обстреливают Украину.

Отреагировала на события в столице и Екатерина Усик. "Никогда вам не прощу то, что слышат мои дети", — написала в соцсетях супруга чемпиона мира по боксу.