Ракети розбомбили двір капітана "Динамо": він був поза політикою до першої сирени
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Сергій Сидорчук показав кадри із Запоріжжя
Ранок, 6 жовтня, вийшов неспокійним. Сім ракет вдарили по житловому району у Запоріжжі, зруйновано цілі під’їзди. Постраждали будинки. На цю трагедію відреагував капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Рашистські ракети розбомбили його рідне подвір’я.
"Це мій двір...
Чи так я уявляв його в майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої та електрокари.
Хмарочосів немає, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо все.
Супергерої є. Це наші ЗСУ.
І електрокари. Не зважаючи на затуманювання розуму у їх виробника. Хоча я хотів би, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.
І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються до боксу. Спорт поза політикою? Серйозно?
Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І колись думав, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сльоз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою і першої ракети у твоєму дворі…", — написав Сидорчук у Instagram.
Нагадаємо, що Міжнародна асоціація боксу наплювала на всі демократичні норми і дозволила боксерам росії та білорусі брати участь у всіх турнірах.
До речі, дивіться 6 жовтня на нашому сайті онлайн матчу "Ренн" — "Динамо" у Лізі Європи.