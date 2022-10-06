Ракети розбомбили двір капітана "Динамо": він був поза політикою до першої сирени

Сергій Сидорчук показав кадри із Запоріжжя

Ранок, 6 жовтня, вийшов неспокійним. Сім ракет вдарили по житловому району у Запоріжжі, зруйновано цілі під’їзди. Постраждали будинки. На цю трагедію відреагував капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Рашистські ракети розбомбили його рідне подвір’я.

"Це мій двір...

Чи так я уявляв його в майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої та електрокари.

Хмарочосів немає, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо все.

Супергерої є. Це наші ЗСУ.

І електрокари. Не зважаючи на затуманювання розуму у їх виробника. Хоча я хотів би, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються до боксу. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І колись думав, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сльоз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою і першої ракети у твоєму дворі…", — написав Сидорчук у Instagram.

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація боксу наплювала на всі демократичні норми і дозволила боксерам росії та білорусі брати участь у всіх турнірах.

До речі, дивіться 6 жовтня на нашому сайті онлайн матчу "Ренн" — "Динамо" у Лізі Європи.