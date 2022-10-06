Ракеты разбомбили двор капитана "Динамо": он был вне политики до первой сирены

Сергей Сидорчук показал кадры из Запорожья

Утро, 6 октября, вышло неспокойным. Семь ракет ударили по жилому району в Запорожье, разрушены целые подъезды. Пострадали дома. На эту трагедию отреагировал капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Рашистские ракеты разбомбили его родной двор.

"Это мой двор…

Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь малышом каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ.

И электрокары. Не смотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня.

И в момент, когда утро начинается с ужасающих новостей и фото родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс Спорта вне политики? Серьезно?

Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, к первым слезам твоего ребенка, потому что ему страшно, к первой ракете над головой и первой ракете в твоем дворе…", — написал Сидорчук в Instagram.

Напомним, что Международная ассоциация бокса наплевала на все демократические нормы и разрешила боксерам россии и беларуси участвовать во всех турнирах.

Кстати, смотрите 6 октября на нашем сайте онлайн матча "Ренн" — "Динамо" в Лиге Европы.