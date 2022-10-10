Футболист в больнице, его отец погиб: результат обстрела Запорожья

17-летний игрок "Металлурга" Даниил Кравчук ранен

Массированный обстрел украинских городов стоил жизни многих мирных украинцев. В Запорожье попал в больницу футболист, а его отец погиб.

Как сообщает Футбол24, среди пострадавших от попадания ракеты в жилой дом оказалась семья игрока запорожского "Металлурга" Даниила Кравчука. 17-летний футболист сейчас находится в больнице. Его отец погиб.

Эту информацию сообщил Олег Локов – тренер Кравчука в "Металлурге". Специалист на своей странице в Facebook обратился за помощью для семьи, которая в один миг потеряла отца и жилье.

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