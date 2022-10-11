До топ-100 найкращих футболістів в історії увійшов один українець. І це не Шевченко

На першому місці в рейтингу Ліонель Мессі

Популярне футбольне видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для представника України.

На 52-му рядку легендарний форвард київського "Динамо" Олег Блохін. Укладачі рейтингу відзначили голеадорські здібності футболіста, а піком його кар’єри назвали матчі за Суперкубок УЄФА проти Баварії.

Баварія — Динамо — 0:1

Динамо — Баварія — 2:0

Ще одній легенді українського футболу Андрію Шевченку не знайшлося місця у цьому списку.

А найкращим футболістом в історії журнал FourFourTwo назвав аргентинця Ліонеля Мессі.

Топ-10 найкращих футболістів світу:

Ліонель Мессі (Аргентина) Дієго Марадона (Аргентина) Кріштіану Роналду (Португалія) Пеле (Бразилія) Зінедін Зідан (Франція) Йохан Кройфф (Нідерланди) Джордж Бест (Північна Ірландія) Франц Бекккенбауер (ФРН) Ференц Пушкаш (Угорщина) Роналдо (Бразилія)

Раніше ми писали, що Андрій Шевченко звернувся до українців після масового обстрілу міст. Шевченко закликав перетворити емоції на пожертвування.