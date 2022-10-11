До топ-100 найкращих футболістів в історії увійшов один українець. І це не Шевченко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 575
На першому місці в рейтингу Ліонель Мессі
Популярне футбольне видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для представника України.
На 52-му рядку легендарний форвард київського "Динамо" Олег Блохін. Укладачі рейтингу відзначили голеадорські здібності футболіста, а піком його кар’єри назвали матчі за Суперкубок УЄФА проти Баварії.
Баварія — Динамо — 0:1
Динамо — Баварія — 2:0
Ще одній легенді українського футболу Андрію Шевченку не знайшлося місця у цьому списку.
А найкращим футболістом в історії журнал FourFourTwo назвав аргентинця Ліонеля Мессі.
Топ-10 найкращих футболістів світу:
- Ліонель Мессі (Аргентина)
- Дієго Марадона (Аргентина)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Пеле (Бразилія)
- Зінедін Зідан (Франція)
- Йохан Кройфф (Нідерланди)
- Джордж Бест (Північна Ірландія)
- Франц Бекккенбауер (ФРН)
- Ференц Пушкаш (Угорщина)
- Роналдо (Бразилія)
Раніше ми писали, що Андрій Шевченко звернувся до українців після масового обстрілу міст. Шевченко закликав перетворити емоції на пожертвування.