В топ-100 лучших футболистов в истории вошел один украинец. И это не Шевченко

На первом месте в рейтинге Лионель Месси

Популярное футбольное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для представителя Украины.

На 52-й строчке легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин. Составители рейтинга отметили голеадорские способности футболиста, а пиком его карьеры назвали матчи за Суперкубок УЕФА против Баварии.

Бавария — Динамо — 0:1

Динамо — Бавария — 2:0

Еще одной легенде украинского футбола Андрею Шевченко не нашлось места в этом списке.

А лучшим футболистом в истории журнал FourFourTwo назвал аргентинца Лионеля Месси.

Топ-10 лучших футболистов мира:

Лионель Месси (Аргентина) Диего Марадона (Аргентина) Криштиану Роналду (Португалия) Пеле (Бразилия) Зинедин Зидан (Франция) Йохан Кройфф (Нидерланды) Джордж Бест (Северная Ирландия) Франц Бекккенбауэр (ФРГ) Ференц Пушкаш (Венгрия) Роналдо (Бразилия)

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко обратился к украинцам после массовых обстрелов городов. Шевченко призвал превратить эмоции в пожертвования.