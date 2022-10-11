В топ-100 лучших футболистов в истории вошел один украинец. И это не Шевченко
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На первом месте в рейтинге Лионель Месси
Популярное футбольное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для представителя Украины.
На 52-й строчке легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин. Составители рейтинга отметили голеадорские способности футболиста, а пиком его карьеры назвали матчи за Суперкубок УЕФА против Баварии.
Бавария — Динамо — 0:1
Динамо — Бавария — 2:0
Еще одной легенде украинского футбола Андрею Шевченко не нашлось места в этом списке.
А лучшим футболистом в истории журнал FourFourTwo назвал аргентинца Лионеля Месси.
Топ-10 лучших футболистов мира:
- Лионель Месси (Аргентина)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Пеле (Бразилия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Йохан Кройфф (Нидерланды)
- Джордж Бест (Северная Ирландия)
- Франц Бекккенбауэр (ФРГ)
- Ференц Пушкаш (Венгрия)
- Роналдо (Бразилия)
Ранее мы писали, что Андрей Шевченко обратился к украинцам после массовых обстрелов городов. Шевченко призвал превратить эмоции в пожертвования.