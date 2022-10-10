Превратите ваши эмоции в пожертвования: Шевченко обратился к украинцам

Легендарный футболист уверен, что никакие обстрелы не сломают украинцев

Один из лучших игроков в истории нашего футбола Андрей Шевченко прокомментировал мощный обстрел Украины. И призвал помогать финансово украинской армии.

"Я встретил этот обстрел в поезде, остановившемся посреди поля. И эти несколько часов были вечностью.

Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев.

У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно забрать достоинство, смелость и стремление к свободе.

Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.

В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь.

Что бы вы ни почувствовали сегодня: причастность, любовь и сострадание к Украине или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам — превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования.

Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе", – написал Шевченко в Instagram.

Напомним, что главный тренер "Руха" белорус Леонид Кучук назвал уродами россиян, которые обстреливают Украину.

Отреагировала на события в столице и Екатерина Усик. "Никогда вам не прощу то, что слышат мои дети", — написала в соцсетях супруга чемпиона мира по боксу.