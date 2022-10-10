Эти уроды обиделись за мост: олимпийский чемпион ненавидит россиян

Олег Верняев прокомментировал мощные обстрелы Украины

Утром 10 октября россия мощно обстреляла Киев и другие регионы Украины. Есть погибшие.

На акты терроризма уже отреагировал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 гимнаст Олег Верняев.

"Ужасное начало дня.

Эти уроды, возможно, обиделись за мост и решили обстреливать все города Украины. И пофиг на мирное население!

И вы еще спрашиваете: откуда у людей такая ненависть к вам?

Даже отвечать противно.

А самое главное, что она никогда не пройдет!

Берегите себя", — написал Верняев в Instagram.

Напомним, что главный тренер "Руха" белорус Леонид Кучук назвал уродами россиян, которые обстреливают Украину.

Отреагировала на события в столице и Екатерина Усик. "Никогда вам не прощу то, что слышат мои дети", — написала в соцсетях супруга чемпиона мира по боксу.