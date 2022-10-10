Ці виродки образилися за міст: олімпійський чемпіон ненавидить росіян

Олег Верняєв прокоментував потужні обстріли України

Вранці 10 жовтня росія потужно обстріляла Київ та інші регіони України. Є загиблі.

На акти тероризму вже відреагував олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 гімнаст Олег Верняєв.

"Жахливий початок дня.

Ці виродки, можливо, образилися за міст і вирішили обстрілювати всі міста України. І пофіг на мирне населення!

І ви ще питаєте: звідки у людей така ненависть до вас?

Навіть відповідати гидко.

А найголовніше, що вона ніколи не пройде!

Бережіть себе", — написав Верняєв в Instagram.

Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.

Відреагувала на події у столиці і Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.