Ці виродки образилися за міст: олімпійський чемпіон ненавидить росіян
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Олег Верняєв прокоментував потужні обстріли України
Вранці 10 жовтня росія потужно обстріляла Київ та інші регіони України. Є загиблі.
На акти тероризму вже відреагував олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 гімнаст Олег Верняєв.
"Жахливий початок дня.
Ці виродки, можливо, образилися за міст і вирішили обстрілювати всі міста України. І пофіг на мирне населення!
І ви ще питаєте: звідки у людей така ненависть до вас?
Навіть відповідати гидко.
А найголовніше, що вона ніколи не пройде!
Бережіть себе", — написав Верняєв в Instagram.
Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.
Відреагувала на події у столиці і Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.