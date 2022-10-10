"Война уничтожает мою Родину": россия испортила день рождения легендарной спортсменке

Дарья Белодед прокомментировала обстрелы Киева

10 октября исполнилось 22 года одной из лучших дзюдоисток мира, бронзовой призерке Олимпиады-2020 Дарье Белодед. Увы, спортсменке не до веселья — в этот день россия мощно обстреляла Киев. На что Дарья и отреагировала в соцсетях.

"Сегодня мне исполнилось 22 года. Но, к сожалению, настроение совсем непраздничное.

Неудачное выступление на чемпионате мира, которое я тяжело переношу.

И снова плохие новости из Украины. Мой родной город Киев снова бомбят. Война продолжается и уничтожает мою Родину.

Мечтаю о мире и покое в своей стране.

Спасибо тому маленькому количеству близких людей, которые остаются со мной.

А главное, спасибо моей маме за жизнь. Я тебя люблю, – написала Белодед в Instagram.

Напомним, что главный тренер "Руха" белорус Леонид Кучук назвал уродами россиян, которые обстреливают Украину.

Отреагировала на события в столице и Екатерина Усик. "Никогда вам не прощу то, что слышат мои дети", — написала в соцсетях супруга чемпиона мира по боксу.