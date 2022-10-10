"Війна знищує мою Батьківщину": росія зіпсувала день народження легендарній спортсменці

Дар'я Білодід прокоментувала обстріли Києва

10 жовтня виповнилося 22 роки одній з найкращих дзюдоїсток світу, бронзовій призерці Олімпіади-2020 Дар’ї Білодід. На жаль, спортсменці не до веселощів — цього дня росія потужно обстріляла Київ. На що Дар'я і відреагувала у соцмережах.

"Сьогодні мені виповнилося 22 роки. Але, на жаль, настрій зовсім несвятковий.

Невдалий виступ на чемпіонаті світу, який я тяжко переношу.

І знов погані новини з України. Моє рідне місто Київ знову бомблять. Війна продовжується і знищує мою Батьківщину.

Мрію про мир та спокій у своїй країні.

Дякую тій маленькій кількості близьких людей, які залишаються зі мною.

А головне, дякую моїй мамі за життя. Я тебе люблю, — написала Білодід у Instagram.

Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.

Відреагувала на події у столиці і Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.